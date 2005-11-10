Martinez si è (ri)preso l'Inter: "Ho dovuto fare qualcosa di più, vittoria di sofferenza e umiltà"

Josep Martinez è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Inter in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, avendo realizzato un paio di parate importanti nel finale di match. E dopo la partita l'estremo difensore spagnolo ha parlato ai canali ufficiali del club nerazzurro.

Le parole nel post-partita

Queste le sue dichiarazioni: "Era una partita molto importante per noi, ha ancora più valore perché non è da tutti vincere con un uomo in meno. Lo Shakhtar sapevamo che aveva tantissima qualità, mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi perché è stata davvero una grandissima vittoria. I complimenti di Cruz? Grazie, solo questo. Voglio aiutare la squadra, oggi ho dovuto fare qualcosa in più perché eravamo uno in meno, ma è stata una vittoria molto importante e voluta. È stata una vittoria di sofferenza, umiltà, ci serviva soprattutto in Champions dove ci mancavano i punti".