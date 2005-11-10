Inter, Josep Martinez non ci sarà contro il Genoa: contusione alla coscia per il portiere
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 19:45Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
28.11.2026 19:45Serie A
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Manca un'ora all'inizio della sfida tra Inter e Genoa a San Siro e c'è un forfait dell'ultimo minuto in casa nerazzurra. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Josep Martinez non sarà infatti a disposizione di Cristian Chivu per la gara di oggi a causa dei postumi di una contusione alla coscia.
Alessandro Bastoni, indisponibile dopo il risentimento muscolare accusato al quadricipite nella gara di Champions contro lo Stoccarda di mercoledì scorso, sarà presente allo stadio con il resto della squadra la squadra.
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