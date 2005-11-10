Massimo Orlando sul Milan: "Bravo Cisse, ma il Salisburgo davvero poca cosa"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha iniziato dalle parole di Allegri su De Bruyne: "Un professionista come De Bruyne, se deve parlare di cose tattiche ne deve parlare dentro lo spogliatoio".

Juve, a Vigo la ribalta col doppio 9. E' una strada da percorrere?

"Può essere una soluzione, ma per me la Juve è una squadra equilibrata, che ha sofferto nel primo tempo, poi però nel secondo è uscita fuori. Quando recupererà tutti...Io con la Lazio faccio partire Kolo Muani, poi farei entrare Woltemade. Non cambierei, a meno che non passi a un 4-4-2. Ma se giochi con i due esterni offensivi, mi sembra troppo sbilanciato".

Milan ci crede in Cisse. Cosa fare?

​​​​​​​"Io ieri sera ho visto la partita, è davvero bravo nell'attaccare lo spazio centrale lasciato dalla punta, ha i tempi giusti. Se non c'è Saelemaekers deve giocare. Tutti a esaltare la vittoria del Milan, ma il Salisburgo inguardabile. Il Milan ha fatto quello che voleva. Non è molto indicativa come partita. Non mi è piaciuto invece Camarda. Spero sia solo perché è sempre difficile e non gioca tanto, però non gli ho visto tenere un pallone, sempre molto lento. Se è così o lo mandi a giocare...".

Inter, continuare con Martinez in porta?

"Penso che metterlo fuori, più che dargli serenità, rischi di dargli la mazzata. E il problema dell'Inter sono la difesa e il centrocampo che non fa filtro. Fa errori perché non è aiutato dalla fase difensiva. Chivu più che al portiere, deve pensare a sistemare la fase difensiva. E' una questione non solo di difensori, ma di coralità".

Cosa salviamo dalla settimana europea?

"Salvo la Juve, perché in un momento di difficoltà della squadra, dimostra di avere gli attributi Spalletti. Andare a giocare in Spagna e vincere, contro una squadra ostica, è ottimo. Se ritornano gli infortunati, sarà difficile per tutti. In Champions salvo solo la Roma, che ha giocato bene. Non mi piace il Como, che non riesce più ad esprimere il gioco di prima. E' un Como che ha cercato di migliorare la squadra ma sta faticando tanto".