"Sottolineo la grande prestazione del Napoli, che mi sembra in crescita. Mi sembra si sia sistemato anche l'ambiente, stanno rientrando degli infortunati". E' questo il commento dell'ex calciatore Massimo Orlando, che alla radio di Tuttomercatoweb.com ha parlato delle italiane nelle coppe e dei risvolti sul campionato: "Molto bene la Roma, bene l'Inter che ha vinto senza faticare e non è scontato in questo periodo - ha detto a Maracanà -. Il Milan fino al 2-0 inguardabile, poi le individualità hanno cambiato la partita. Ramos sta diventando però un problema. Ma se il Milan si rinforza a gennaio, se non perde punti si può giocare il titolo".

Come ha visto la Roma a Parigi?

"E' andata a Parigi giocandosela alla pari, anzi dominando in alcuni momenti. E poi Luis Enrique ha detto 'come gioca questa Roma'".

Como-Juve, il bivio per i bianconeri?

"Il Como è favorito, ha più qualità. Ci sta che possa vincere la Juve, facendo una partita attentissima e con delle ripartenze. La partita la farà il Como, ma se vuoi ripartire in campionato, devi vincere. Se lo fa, rientra nel giro per il quarto posto. Se perde, ancora polemiche...".

Come vede Udinese-Fiorentina?

"La Fiorentina ce li ha i giocatori, ma non riescono ad esprimersi, Vanoli non riesce a capire loro anche. Una squadra che appena subisce va in difficoltà e prende gol. E' un campionato di sofferenza anche quest'anno e non se lo meritano i tifosi, anche per quanto speso sul mercato per costruire questa squadra".