Mavididi, esordio in Serie A con la Juventus: fuori Kean (non Dybala)

Esordio in Serie A per Stephy Mavididi, attaccante classe '98. Al 69esimo della sfida contro la SPAL, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha deciso di gettare nella mischia il calciatore inglese che è sbarcato a Torino la scorsa estate, dopo la lunga trafila nel settore giovanile dell'Arsenal.

Fuori Kean, non Dybala. Segnale per l'Ajax? Potrebbe essere significativo, però, il fatto che a far spazio all'esordiente Mavididi sia stato Moise Kean e non Paulo Dybala. Allegri ha voluto risparmiare all'attaccante classe 2000 l'ultimo quarto di gara, un segnale in vista del match contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League che andrà in scena martedì sera all'Allianz Stadium.