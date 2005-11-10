Meraviglia Politano! Napoli già avanti sul Bodo/Glimt dopo 54 secondi
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Daniele Najjar
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Oggi alle 21:06Serie A
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20.10.2026 21:06Serie A
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Il Napoli è già in vantaggio allo stadio Maradona: dopo appena 54 secondi dal fischio d'inizio arriva il cross di Spinazzola dalla sinistra, Politano dal dischetto del rigore calcia al volo di collo interno, con il sinistro, firmando l'1-0 sul Bodo/Glimt.
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