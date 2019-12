Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’1 dicembre

BRESCIA, GROSSO SULLA GRATICOLA: PUÒ TORNARE CORINI. INTER, MAROTTA SU VIDAL: “IO E CONTE LO STIMIAMO”. LAZIO, TARE: “A GENNAIO NIENTE ACQUISTI, PENSIAMO AGLI ESUBERI”. BOLOGNA, BIGON: “PER IBRA NON C’È TRATTATIVA” - Sempre più lontano da Brescia il futuro di Fabio Grosso. Mancherebbe solo l'ufficialità per confermare l'esonero dell'attuale tecnico delle Rondinelle. Resta da capire chi sarà il successore. Possibile il ritorno di Eugenio Corini.

“Vidal? Arturo è un giocatore molto importante nello scenario mondiale, un calciatore al quale siamo legati io e Conte per bellissimi tempi trascorsi. Abbiamo una grande considerazione di lui, non è un caso che ci siano tante squadre a seguirlo. Ma è del Barcellona, in una convergenza positiva dei pensieri si potrebbe anche fare. Il centrocampo è un po' in sofferenza, abbiamo una rosa ristretta". Con queste parole l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha aperto alla possibilità di vedere il centrocampista ex Juve in nerazzurro.

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, prima della sfida con il Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport: "Ibrahimovic? Sono state voci mediatiche, non interne alla società, quindi non credo abbiano creato problemi ai nostri attaccanti. Il mister l'ha spiegato, non c'è mai stata trattativa, mai un movimento del club per fare quest'operazione. L'annata scorsa era finita in un certo modo, siamo ripartiti con gli stessi attaccanti e non credo che il problema sia il gol. Bisogna solo essere più concreti".

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dalla sfida dell'Olimpico con l'Udinese è intervenuto al microfono di Dazn: "Ho sempre detto che il mercato di gennaio è un mercato di riparazione. In questo momento la priorità non sono gli acquisti ma le altre cose, come i calciatori che non trovano spazio e devono andare altrove. Mai dire mai, ma non abbiamo la necessità di fare acquisti in questo momento".

Quanto vale Luis Alberto? "Non sono bravo a dire le cifre. L'unica cosa che so dire è che Luis Alberto è il miglior centrocampista del campionato italiano, insieme a Milinkovic-Savic".

Solamente quattro presenze, solamente 75 minuti giocati finora nonostante le tante partite disputate dall'Atalanta in questa prima parta di stagione. Guilherme Arana riflette sul futuro, anche perché al suo entourage continuano ad arrivare chiamate importanti in vista del mercato di gennaio.

Attualmente in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, il laterale brasiliano - secondo quanto raccolto da TMW - è finito infatti nel mirino di Corinthians, Gremio e Palmeiras in patria, CSKA Mosca (ritorno di fiamma dopo il flirt estivo) e Zenit in Russia ed Espanyol in Spagna.

Ancora semplici manifestazioni d'interesse e richieste di informazioni, ma il futuro di Arana adesso è davvero tutto da scrivere. Con la priorità sempre ad Atalanta e Siviglia, ovviamente, ma anche la voglia di tornare a giocare ed essere protagonista dopo tante settimane vissute ai margini.

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dall'incontro con il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "Kulusevski? Dal 30 giugno bisogna chiedere a Sartori. Prima di allora non si muove. Marotta? Non me l'ha mai chiesto. Noi siamo soddisfatti, fa piacere sentire gli elogi al mister perché finora il suo lavoro è stato poco pubblicizzato. Lo vedo lavorare tutti i giorni. Ci abbiamo creduto e siamo contenti che se ne parli per quello che merita". E ancora su Kulusevski: "Lo abbiamo seguito per tutto lo scorso anno, abbiamo fatto un'operazione ad ampio raggio inserendo anche Cornelius. Kulusevski è in prestito secco con determinate valorizzazioni: lo abbiamo preso per farlo giocare sia da mezz'ala che da esterno d'attacco. Non possiamo privarci di lui a gennaio, anche perché la squadra ha fiducia totale in lui".

WATFORD, ESONERATO QUIQUE SANCHEZ FLORES. SIVIGLIA, CHICHARITO HERNANDEZ VERSO L’MLS. CHELSEA SU SANCHO E ZAHA - Secondo esonero stagione per il Watford che ha comunicato ufficialmente l'addio di Quique Sanchez Flores dopo l'ennesima sconfitta arrivata in casa del Southampton. Il Watford ha inoltre annunciato che il nuovo allenatore verrà comunicato a breve.

Arrivato a Siviglia la scorsa estate, Javier Hernandez (31) potrebbe lasciare la Spagna già nelle prossime due finestre di mercato. Già per gennaio, infatti, alcuni club della MLS stanno pensando all'attaccante messicano, che di par suo ha aperto alla possibilità di sbarcare Oltreoceano e giocare nel campionato statunitense. A riportarlo è il LA Times.

Dopo il blocco del mercato, il Chelsea è dovuto per forza di cose rimanere con gli stessi uomini in organico. Ha tratto beneficio dai giovani rientrati alla base, ma per le prossime sessioni sta pensando a diversi colpi, specie nel reparto avanzato. Secondo il Sunday Express, il mirino è puntato su Wilfried Zaha (27) del Crystal Palace e Jadon Sancho (19) del Borussia Dortmund.

Interessante indiscrezioni pubblicata dal Sunday Express circa il futuro di Mauricio Pochettino. L'ex Tottenham, fresco di esonero, viene già accostato all'Arsenal e al Manchester United, ma il quotidiano fa sapere che nel caso in cui in questa stagione dovesse trovare una nuova squadra in Premier League, il manager argentino sarebbe obbligato a rimborsare agli Spurs 12,5 milioni di sterline (quasi 15 milioni di euro) del suo compenso.