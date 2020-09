Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 16 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Cengiz Under sarà presto un giocatore del Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport è infatti stata raggiunta l'intesa totale tra i club con le cifre confermate: 3 milioni per il prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 24 milioni di euro. Nelle prossime ore l'esterno della Roma sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il club inglese e iniziare la sua nuova avventura.

Colpo importante per la difesa della Roma: Marash Kumbulla è arrivato in città: ora direzione Villa Stuart per le visite mediche. Il difensore albanese lascia l'Hellas Verona e si aggregherà poi alla formazione di Paulo Fonseca.

La Juventus per il momento rinuncia a Luis Suarez per paura che i tempi tecnici per l'ottenimento della cittadinanza siano troppo lunghi. La possibilità che non possa essere inserito in lista Champions o addirittura che non rientri nei tempi per firmare il contratto, hanno spinto Paratici a tornare su Edin Dzeko con il quale c'è un accordo di massima da diversi giorni. Al momento però, è Arkadiusz Milik a bloccare tutto, visto che non ha ancora detto sì alla Roma che a sua volta non lascerà partire il bosniaco fino alla certezza di avere in pugno il sostituto. Se salta anche l'acquisto del capitano giallorosso, ecco la rotta low cost verso Londra, con Olivier Giroud potenziale "ultima scelta" per regalare a Pirlo una punta di livello.

Borja Valero è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina. Questo il comunicato diramato dal club viola: "La Fiorentina comunica di aver tesserato il calciatore Borja Valero Iglesias. Borja è nato a Madrid il 12 gennaio 1985. Il calciatore spagnolo torna a Firenze, dopo tre stagioni nelle quali ha giocato con la maglia dell’Inter, collezionando 100 presenze e 5 gol. Dal 2012 al 2017 Borja Valero è stato uno dei pilastri del centrocampo della Fiorentina che raggiunse la qualificazione alle coppe europee in 4 occasioni, rappresentando i nostri colori in 212 occasioni e realizzando 17 reti. Borja indosserà la maglia numero 6".

Milan Badelj è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il Grifone ha depositato il contratto del croato in Lega Calcio. Per il giocatore, che arriva dalla Lazio, contratto fino al 2023.

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Goldaniga Edoardo (classe ’93, difensore): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto al Genoa CFC.

Filippo Melegoni è un nuovo giocatore del Genoa. Il club rossoblù ha depositato il contratto del centrocampista classe '99, che arriva dall'Atalanta a titolo temporaneo.

La Sampdoria accelera per Keita Balde. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club blucerchiato vuole infatti chiudere per l'attaccante senza attendere l'uscita di Gaston Ramirez. La formula con la quale la società genovese vorrebbe prendere il giocatore è quella del prestito, con il Monaco che adesso dovrà adesso dare una risposta.

Rodrigo De Paul ha detto sì al Leeds United. Il Messaggero Veneto scrive che la formazione di Marcelo Bielsa ha pronto per lui un contratto da 4 anni a 4.5 milioni di euro. L'argentino è pronto ad andare in Premier League, il problema al momento è la distanza tra i club. L'Udinese chiede 40 milioni di euro, il Leeds si sarebbe fermato a 25 più bonus.

Altro colpo in entrata per lo Spezia, che dalla Fiorentina tessera Kevin Agudelo, una nuova pedina per mister Italiano in vista della nuova stagione in Serie A: "Nuova pedina per la mediana aquilotta. Dal Genoa arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione, il centrocampista Kevin Agudelo. Calciatore colombiano, nato a Puerto Caicedo, al confine con Ecuador e Perù, muove i primi passi nel mondo del calcio a Bogotà, prima di avere la grande occasione di mettersi in mostra in prima divisione con l’Atletico Huila, esperienza che gli vale l’approdo in Italia, più precisamente al Genoa, con cui ha trascorso la prima fase dello scorso campionato, concluso con la maglia della Fiorentina. Classe 1998, grinta e carattere da vendere sono le qualità che possono descrivere perfettamente il nuovo arrivato in casa Spezia Calcio. Un jolly a centrocampo, una freccia in più nell’arco di mister Italiano, che può svariare su entrambe le fasce e che fa degli inserimenti la sua arma migliore. Benvenuto in maglia bianca Kevin!".

BARCELLONA, TRE STRADE PER SUAREZ: PERMANENZA, ATLETICO MADRID O PSG. LIONE, RITORNO DI FIAMMA PER PELLISTRI. LEEDS, UFFICIALE L'ACQUISTO DI CRYSENZIO SUMMERVILLE DAL FEYENOORD. MORGANELLA TORNA IN SVIZZERA: HA FIRMATO CON IL CHIASSO.

Suarez resta o Suarez va via? E’ il dilemma shakespeariano che imperversa in casa Barcellona in queste ore, in questi giorni. Con la pista Juventus che si è definitivamente chiusa, l’attaccante uruguaiano adesso è atteso da diverse opzioni. Secondo quanto riporta AS, il giocatore potrebbe restare in Catalogna o, in caso di partenza, si potrebbero aprire gli scenari legati a Paris Saint-Germain o Atletico Madrid.

Il Lione torna alla carica per Facundo Pellistri. L’esterno d’attacco del Penarol è molto ambito dal club francese per la prossima stagione, la prima offerta di 4 milioni è stata respinta dagli uruguaiani, ma è stato anche nel mirino anche del Manchester United e della Juventus. Secondo quanto rivela L’Equipe, una nuova offerta di 5 milioni di euro è stata effettuata per il talentoso 18enne. Non solo: ci sarebbe anche una clausola che lascerebbe ai gialloneri il 40% della proprietà del cartellino del giocatore.

Il Leeds United ha ufficializzato l'arrivo di Crysencio Summerville. L'olandese ha firmato un contratto con il club di Elland Road fino al 2023. Diciotto anni, arriva dal Feyenoord dopo la stagione all'ADO Den Haag.

Ritorno in Svizzera per Michel Morganella. Il Chiasso ha infatti annunciato pochi minuti fa l'arrivo del terzino elvetico ex Livorno, che ha firmato un contratto annuale.