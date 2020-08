Messi, addio al Barcellona. All-in di Guardiola: salterà la preseason per il viaggio in Spagna

Pep Guardiola va all-in su Lionel Messi. La presenza a Barcellona in queste ore rischia di essere un boomerang per l'allenatore del Manchester City. Sky Sports UK spiega che, dopo il viaggio in Spagna, Guardiola dovrà stare due settimane in quarantena e si perderà gran parte della preseason dei Citizens.