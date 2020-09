Messi, addio al Barcellona. Sergio Ramos: "Si è guadagnato il diritto di decidere il futuro"

In conferenza stampa dal ritiro della Spagna, il capitano della Roja e del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato del caso Leo Messi: "Non è un tema che ci riguarda. Ma credo si sia guadagnato il diritto di decidere il proprio futuro. Non so se lo sta facendo nel modo giusto, quel che è certo è che per la Liga, per il Barcellona e pure per noi sarebbe bello se restasse. Rende la Liga più bella, la sua squadra più forte e il Clasico più interessante".