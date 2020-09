Messi resta al Barcellona: le tappe più significative di un intrigo durato 10 giorni

Dieci giorni di passione e notizie contrastanti. Alla fine, è arrivata la decisione tanto attesa: Lionel Messi resta a Barcellona . Il fenomeno argentino ha comunicato di non voler intraprendere una battaglia legale con il club che ama e in cui è cresciuto. Dal burofax all'annuncio delle 18, ripercorriamo le tappe fondamentali di questa incredibile vicenda:

25 agosto: TycSports annuncia che Messi ha presentato richiesta di risolvere unilateralmente il suo contratto con il Barcellona, liberandosi gratuitamente. Il club blaugrana, però, risponde subito: se vuole andare, deve pagare la clausola di 700 milioni. Inizia una lunga battaglia di nervi: i tifosi scendono in piazza a protestare, mentre i rivali di Bartomeu ne approfittano per criticarlo. Intanto, diverse squadre sognano: Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter e Juventus sembrano intenzionate a provarci.

26 agosto: parla il nuovo direttore tecnico, Ramon Planes. Durante la presentazione del nuovo acquisto, Trincao, annuncia che il fuoriclasse non si muove Barcellona .

30 agosto: Messi non si presenta ai test PCR. Senza questo passaggio obbligatorio , il giocatore non può cominciare la nuova stagione agli ordini di Ronald Koeman. Intanto interviene LaLiga, che ritiene valida la clausola da 700 milioni . Messi, quindi, non può liberarsi gratuitamente.

31 agosto: come previsto, il capitano del Barça non è presente al primo allenamento stagionale della squadra.

2 settembre: il braccio di ferro entra nella fase cruciale. Dall'Argentina arriva il padre-agente , Jorge Messi, che si riunisce subito con gli avvocati per definire un piano d'azione. In giornata c'è anche l'atteso incontro tra lo stesso Jorge e il presidente Bartomeu: un confronto cordiale , in cui le parti ribadiscono le rispettive posizioni.

Oggi: onde evitare una battaglia legale con il club che lo ha reso grande, Messi decide di restare. Lo comunica in una lunga intervista rilasciata a Goal. Si chiude la telenovela. Adesso, chi vorrà Messi dovrà aspettare il 30 giugno 2021. Anche se non è detto che lasci la Catalogna tra dieci mesi.