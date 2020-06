Mihajlovic scherza: "Non voglio comprare casa a Bologna. Contratti valgono fino a certo punto"

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha commentato così la vittoria per 2-1 contro la Sampdoria ai microfoni di Sky Sport: “Non ho trovato la squadra cattiva che volevo. Abbiamo vinto così, mi aspetto molto di più: abbiamo perso troppi palloni, tecnicamente non siamo ancora a grandi livelli. Non abbiamo mai passato tre mesi senza giocare, non so se sia normale. Più passerà il tempo, prima ritroveremo la forma. Abbiamo vinto meritatamente, ma mi aspetto una crescita. Salvo solo l'atteggiamento”.

Barrow è un calciatore da costruire caratterialmente?

"Con lui parlo spesso, ha quello che gli ha dato Dio, non ci mette del suo. Deve uscire fuori fame e rabbia: se riesco a migliorarlo da quel punto di vista, può fare la differenza in qualsiasi squadra. Dipende da me, ma soprattutto da lui. Se non si aiuta solo... A volte lo vedo moscio, se non cambia questo atteggiamento non gioca".

I motivi dell'appannamento sono legati alla sosta?

"La pausa ci ha penalizzato molto, anche il fatto di non aver potuto fare amichevoli. Adesso i dati sono ottimali, ma serve ritrovare le giuste linee di passaggio. Metteremo tutto a posto".

Ha rinnovato. Cosa vuole lasciare a Bologna?

"Non voglio comprare casa (ride, ndr). Ho scelto di restare, tra la mia malattia e il virus non abbiamo avuto continuità quest'anno. Insieme abbiamo prolungato di un altro anno e sono contento. Anche se valgono fino a un certo punto i contratti... Ringrazio la società per la fiducia, qui sto benissimo e spero di restare a lungo".

La partita di Orsolini?

"Con Orsolini ero arrabbiato a fine primo tempo, se avessi avuto un cambio adeguato lo avrei tolto all'intervallo. Non sono contento di ciò che sta facendo: l'impegno c'è, ma da uno come lui mi aspetto sempre una giocata decisiva. Sbaglia passaggi, scelte e non rischia mai la giocata".