Milan, Amorim: "Cissè è ancora al 50% del suo potenziale. Anche Camarda lavora tanto"

Primi 100 giorni di Milan per Ruben Amorim, che ai microfoni di Sky ha parlato dei suoi tre mesi in rossonero: "Tutti al club mi hanno accolto nel modo migliore, mi sono sentito parte di una famiglia e voglio dire grazie. San Siro e Milanello sono stati posti speciali per me sin dall'inizio".

La squadra cresce anche in serenità, lo percepisce?

"Credo sia normale, quando vinci sei più fiducioso e vai ad allenarti con più tranquillità e di umore migliore. Voglio che i miei giocatori non siano felici quando non vinciamo. Sono fiduciosi anche per come giochiamo".

Gonzalo e Chukwueze come stanno?

"Chukwueze non lo so ancora, è un problema diverso da quello di Ramos. Per lui è solo una precauzione, ma conta chi c'è, concentriamoci su di loro".

Gli avversari di domani giocano in Premier, hanno un ritmo diverso:

"Ci sarà più qualità nell'uno vs uno. So che il livello sarà alto, qui ho giocato e li conosco. Sarà una partita ad un livello diverso rispetto a quella col Salisburgo".

Cissè ha ancora margini di miglioramento?

"E' al 50% del suo potenziale, io lo vedo così. Anche Camarda sta lavorando tanto, anche se non si vede perché non gioca molto. Cissè giocherà e avrà ancora modo di dimostrarlo".