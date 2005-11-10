Milan, Amorim perde tre titolarissimi: a Udine out Gila, Rabiot e Moreira

Ruben Amorim perde tre titolarissimi in vista della sfida del Milan contro l'Udinese, in programma al Bluenergy Stadium di Udine domani, domenica 25 ottobre alle 20:45, e valido per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A.

Out Gila, Rabiot e Moreira

In attesa della lista ufficiale dei convocati, il tecnico portoghese ha perso tre dei suoi migliori calciatori. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, infatti, contro l'Udinese non ci saranno Gila, Rabiot e Moreira. per il difensore si tratta di un'infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra, il centrocampista francese ha sofferto un affaticamento al polpaccio destro, mentre l'esterno belga ha accusato un affaticamento al flessore sinistro.

I tre si uniscono ad una lista di indisponibili che vede anche Pietro Terracciano, Saelemaekers e Chukwueze