© foto di Giacomo Morini

Hakan Calhanoglu out, Dayot Upamecano in. Il Milan lavora a un'interessante operazione di mercato col RB Lipsia. Due trattative strettamente legate, quella per il fantasista turco in Bundes e il difensore francese in Serie A, che viaggiano proprio sullo stesso binario.

Le valutazioni - Il giovane difensore viene valutato almeno 50 milioni di euro dal club tedesco, un ostacolo insormontabile per i rossoneri. Ecco che l'inserimento nell'operazione di Calhanoglu potrebbe rappresentare dunque la giusta (e anche l'unica) soluzione. L'ex Bayer piace da tempo al Lipsia e il suo cartellino da 25 milioni aiuterebbe non poco il 'Diavolo' nella corsa a Upamecano. Lo riporta Tuttosport.