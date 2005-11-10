Milan-Atalanta, i convocati di Sarri: Bellanova torna a disposizione, out in cinque
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Niccolò Righi
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Oggi alle 12:14Serie A
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18.10.2026 12:14Serie A
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Reduce da due vittorie consecutive tra campionato e Conference League, l’Atalanta va a caccia di conferme e alle 18:00 se la vedrà a San Siro contro il Milan, match valido per la settima giornata del campionato italiano di Serie A. Maurizio Sarri ha reso noti i 21 calciatori convocati per la trasferta. Torna a disposizione Bellanova, mentre Raspadori si unisce all’infermeria già composta da Scalvini, Kessie, Hien e Kossounou. Di seguito la lista dei convocati.
Milan-Atalanta, i convocati di Sarri
Portieri - Carnesecchi, Sportiello, Sonzogni
Difensori - Bellanova, Bernasconi, Idele, Kolasinac, Kristensen, Zappacosta, Obric, Plaia
Centrocampisti - Ederson, Gaetano, Pasalic, Samardzic, Zalewski, Pounga
Attaccanti - De Ketelaere, Krstovic, Rowe, Scamacca
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