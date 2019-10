Milan, Borini prima del Genoa: "Non possiamo fare altre figuracce"

© foto di Image Sport

Il jolly rossonero Fabio Borini è stato intervistato da Milan TV a pochi minuti dalla sfida sul campo del Genoa, valida per il settimo turno di Serie A: "Questa partita si prepara come tutte le altre, forse anche meglio. Altre figuracce non si possono fare, dobbiamo tirarci su. Bisogna lottare per la maglia e per noi stessi. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che siamo, il Milan fa parte di noi. La partita di stasera un possibile punto di partenza? Bisogna pensare una partita alla volta".