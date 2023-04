Milan, Calabria: "Lo stimolo è vincere ogni partita. Col Napoli siamo stati davvero uniti"

vedi letture

Il difensore del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni di DAZN della qualificazione alle semifinali di Champions: "Uno stimolo in più? "Assolutamente. Io credo che indossando questa maglietta devi sempre avere stimoli e l'unico modo per essere ripagato sono le vittorie: quindi lo stimolo è quello di vincere ogni partita. La qualificazione col Napoli? Lo spirito di sacrificio, l'altruismo, in campo siamo stati davvero uniti: saper soffrire insieme, anche nei momenti di sofferenza durante la gara, abbiamo reagito alla grande tutti insieme. Se qualcuno aveva difficoltà, c'era subito un altro a dargli una mano. Penso sia stato tutto svolto davvero nei minimi dettagli nelle partite: alla fine credo che l'abbiamo meritata più noi. Le parole fra andata e ritorno? A noi non piace parlare molto di episodi o prima della partita, in generale. Non è nel nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose. Sinceramente il provare a destabilizzarci credo non serva e sia superfluo: a questi livelli non conta, ma conta solo quello che facciamo in campo tutti i giorni a Milanello e il sudore che mettiamo ogni giorno per questa maglietta. I fuochi d'artificio? Si, li ho sentiti sinceramente: mi son svegliato, mi son fatto una risata e son tornato a dormire (ride, ndr). Solo i fuochi abbiamo sentito. Cosa ho detto ai compagni dopo la qualificazione? Ho provato un senso di orgoglio per questa squadra perché ci siamo goduti il sacrificio. Non sempre è facile riuscire ad affrontare ogni secondo all'interno di una partita e invece l'abbiamo passato davvero felici di riuscire a passare le sofferenze di una gara importante come quella. Dopo la partita eravamo contenti, abbiamo festeggiato, cantato e ballato. Ora però arriva la parte finale di stagione che è la più importante, abbiamo degli obiettivi da raggiungere".