Milan, Cardinale vuole affiancare a un direttore sportivo a Ibra: Modesto in pole position

In estate si tireranno le somme del lavoro di tutti, non solo della squadra o dell'allenatore. Una cosa però è certa, Gerry Cardinale ha intenzione di affiancare ad Ibrahimovic e Furlani una figura più esperta che mastichi di calcio, ricoprendo il ruolo di direttore sportivo del Milan. Anche perché, in questo modo, Geoffrey Moncada tornerebbe così a dedicarsi all'area scouting, il suo punto di forza.

Modesto, Paratici, Berta

Scrive questa mattina il Corriere dello Sport che il profilo favorito per ricoprire questo ruolo, in passato di D'Ottavio, è quello di Francois Modesto, ex Monza. Valide anche le candidature di profili più esperti, come Fabio Paratici o Andrea Berta, separatosi dall'Atletico Madrid lo scorso gennaio dopo una collaborazione ultra decennale.

Conceicao giù in bilico

La partecipazione alla prossima Champions League per il Milan è una vera e propria necessità: questioni economiche e di immagine, incassi e prestigio.. Lo scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, dal piazzamento finale in classifica dipende il futuro di mister Sergio Conceicao e quindi la conferma o l'avvio di un nuovo corso tecnico in panchina. Detto altrimenti: il tecnico portoghese deve chiudere il campionato tra le prime quattro oppure zittire gli scettici attraverso gioco e ritrovato spirito di gruppo.