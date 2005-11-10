Milan, Cisse fa sognare. Lazio, contro la Juve per capire gli obiettivi

Durante il TMW News di oggi ci si concentra sul campionato e in particolare sulla settima giornata, ma non mancano le considerazioni sull’Europa League: la Juve ha vinto con il Celta Vigo mentre il Milan si è imposto nettamente sul Salisburgo peraltro con una tripletta del giovane Cisse, un ragazzo che fa sempre più sognare i rossoneri e che in chiave azzurra rappresenta un elemento sempre più interessante. Con Massimo Piscedda in collegamento analizziamo anche il grande momento della Lazio che domenica sera alle 20,45 sarà impegnata a Torino contro la Juve. Per i biancocelesti potrebbe davvero essere l’appuntamento in grado di chiarire i veri obiettivi.

Atalanta, ora il decollo

Sembra iniziare a convincere l’Atalanta di Sarri. Ieri ha battuto il Pafos in Conference e lunedì scorso aveva vinto con il Venezia ma adesso - domenica alle 18 - arriva il vero esame, quello contro il Milan. Ed è ovviamente un test anche per i rossoneri che ancora pur non avendo trovato consensi generali sono comunque imbattuti in campionato.

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