Milan, completata un'altra cessione. Si attende il sì di De Ketelaere

vedi letture

Non solo gli otto acquisti portati a termine in questi primi due mesi di calciomercato, ma anche alcune cessioni: dopo Tonali e i mancati riscatti di alcuni giocatori presenti nella passata stagione (come Brahim Diaz e Vranckx), il Milan ha salutato in queste settimane Ante Rebic, passato a titolo definitivo al Besiktas, e Devis Vasquez, portiere colombiano, andato in prestito allo Sheffield Wednesday.

Affare De Ketelaere

La prossima cessione che si cercherà di completare è quella relativa a Charles De Ketelaere. Negli ultimi giorni, il numero 90 belga ha avuto attenzioni soprattutto dall'Atalanta che ha trovato, in breve tempo, anche l'accordo con il Milan sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22, più una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore; i club sono d'accordo, ma manca ancora il sì di De Ketelaere, il quale ha chiesto tempo per riflettere sulla destinazione. Tutto, comunque, sembra orientato verso la buona riuscita dell'affare.

Le altre uscite

Se dovesse andare in porto la cessione di De Ketelaere, il Milan penserà poi agli altri esuberi. Caldara, al momento, non ha offerte concrete, ma solo un interesse dell'Hellas Verona. Ballo-Touré, dopo aver rifiutato il Milan, non ha ancora accettato l'offerta in prestito del Bologna. Messias piace sempre al Torino e al Besiktas. Krunic è tentato dalla ricca offerta del Fenerbahce. Origi attende offerte dall'Arabia Saudita. Saelemaekers e Adli potrebbero avere un buon mercato a breve.