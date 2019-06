Milan, con Donnarumma-PSG una plusvalenza per il Fair Play Finanziario

© foto di Federico De Luca

Le notizie delle ultime ore rimette bruscamente al centro delle voci di mercato Gianluigi Donnarumma, raccontando di una trattativa in atto per portarlo a Parigi. Il portiere del Milan - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si trasferirebbe al PSG mentre Alphonse Areola, numero uno del club parigino, farebbe il percorso inverso. Più, ovviamente, un cospicuo conguaglio. E’ questa l’ipotesi su cui stanno lavorando le due società. Qualche cifra? Il Milan valuta Donnarumma 50-60 milioni, e che per Areola ne potrebbero essere messi sul piatto circa 30.

Il simbolo delle plusvalenze rossonere - Ecco dunque servita la plusvalenza per le casse rossonere, sebbene non "pulita" come farebbe comodo a via Aldo Rossi in chiave Fair play finanziario. E massima attenzione anche alle date: il 30 giugno certifica la chiusura dell’esercizio 2018-19, a cui gioverebbe moltissimo un aiuto per migliorare conti che secondo le indiscrezioni dovrebbero aggirarsi sui meno 90-meno 100 milioni. Insomma, è evidente come il Milan tenterà di chiudere l’affare entro la fine del mese, in modo da portare benefici al bilancio ancora in corso.