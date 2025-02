Live TMW Milan, Conceiçao: "La dirigenza ha fatto uno sforzo sul mercato e siamo più competitivi"

Al termine della gara tra Milan e Roma, che si è giocata a San Siro questa sera, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico rossonero Sergio Conceicao si è presentato per rispondere alle domande dei giornalisti nella consueta conferenza stampa del post gara.

Sui complimenti di Ranieri, quanto le fa piacere?

"Molto molto piacere, io a fine partita sono andato da lui e ringraziarlo per quello che ha fatto. Per me è un idolo. Ho guardato il foglio prima della partita e ho visto il suo nome, è un piacere per me. Ringrazio per le sue parole e gli faccio i complimenti"

Un'analisi sulla partita?

"Gli ultimi dieci minuti del primo tempo abbiamo sofferto un po', all'intervallo abbiamo parlato di due o tre cose importanti. Dopo con i cambi, non solo oggi, chi entra dà qualcosina in più alla squadra"

Si può fare il 4-4-2: la squadra degli ultimi 20 minuti è quella che ha in testa?

"Ho giocato così tanti anni a Porto e mi piace lavorare sul modulo. I giocatori devono capire che non è semplice, abbiamo bisogno di equilibrio e certe cose del gioco per dare equilibrio in difesa. Quelli che sono arrivati hanno caratteristiche per fare questo modulo"

Soddisfatto del mercato?

"Sono molto soddisfatto e contento dei tifosi: di mercoledì con il freddo hanno fatto un tifo appassionante, mi lascia molto contento. Sono veramente importanti per la squadra che sente questo: li ringrazio. Abbiamo lavorato sul mercato, non è stato facile arrivare ai gioctaori che volevamo: la dirigenza ha fatto uno sforzo e sono contento"

Assist di Gimenez, gol di Felix...

"La competitività che c'à dentro la squadra: Abraham che segna gol quando è arrivato un giocatore per il suo posto. Bello vederli abbracciati alla fine, è con questo spirito che si deve andare avanti. Siamo più competitivi e questo mi lascia felice"

Sul gol di Joao Felix:

"Ha tanta qualità: vedere un gesto così bello di un giocatore appena arrivato e da cui tutti aspettano grandi cose, mi fa felice. Mi piace, è il bello del calcio. Questo sport è meraviglioso"