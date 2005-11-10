Milan, che delusione. Napoli-Roma, nessuno può sbagliare

Nel corso del TMW News di oggi spazoio ad una serie di analisi sulle coppe europee e la negativa serata di ieri per le italiane. Molto deludente e preoccupante il Milan che è stato sconfitto 3-0 dal Bournemouth e ha dovuto fare i conti anche con l'espulsione di Maignan. La Juve non è riuscita a trovare il successo, ha soltanto pareggiato col Rennes anche se aveva trovato il gol del 3-2 poi annullato dal Var (ma era regolare). Momento complicato per l'Atalanta che è andato incontro ad un nuovo ko: in Conference la squadra di Sarri ha perso 2-0 contro l'Ajax. Ne parliamo anche con un collegamento con Fabio Brini, allenatore ed ex portiere, con cui diamo anche uno sguardo al campionato.

La sfida Allegri-Gasperini

E' la vigilia della grande partita tra i partenopei e i giallorossi: la posta in palio è altissima perchè la squadra di Allegri deve rilanciarsi in campionato mentre la Roma deve restare in scia del primo posto. Quella di Gasperini ha dimostrato di essere una formazione perfettamente oliata nei meccanismi di igoco, mentre il napoli dovrà dimostrare di essere sulla buona strada dopo il successo di martedì scorso in Champions contor il Bodo Glimt

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