Milan, per la difesa spunta un nome nuovo. Nei radar rossoneri c’è Le Guen del Brest

L’obiettivo per il mercato di gennaio resta il difensore centrale. E tra le varie ipotesi c’è anche un nome nuovo nella lista del Milan: quello di

Le Guen del Brest. I rossoneri non hanno dubbi che rinforzare questo reparto sia una priorità assoluta e in virtù di ciò hanno già deciso di muoversi con determinazione. Il giro d’orizzonte infatti non è certo terminato anche se ci sono già dei punti fermi. I profili di Gonçalo Inacio, Reggiani e Tiago Gabriel sono opzioni che la società tiene aperte. Per tutti è tre è stato sondato il terreno in maniera approfondita ma ancora una scelta finale non è stata fatta. Come detto però il Milan negli ultimi tempi si è mosso anche su Raphael Le Guen del Brest.

Il centrale francese ha appena 20 anni e già un contratto abbastanza lungo con il suo club fino al 2029. Gli osservatori rossoneri sono andati a vederlo varie volte ed hanno fatto ottime relazioni. Il giocatore piace ad Amorim, che ha già espresso un giudizio molto positivo, Rispetto ad un Gonçalo Inacio, che ha una valutazione di 35-40 milioni di euro, in questo caso i costi sono più abbordabili ma bisogna capire bene la posizione del Brest, che ad ora non vorrebbe privarsi del suo gioiello, a maggior ragione a metà stagione. I tempi non sono ancora maturi per un affondo ma Le Guen è un’ipotesi da tenere assolutamente in considerazione. Tra un mese il Milan scioglierà le sue riserve, poi partirà all’assalto in modo deciso per regalare così ad Amorim un’altra pedina che possa dare ulteriore qualità alla difesa.