Milan, non solo Inacio per la difesa: occhi anche su Raphael Le Guen del Brest

Non c'è solo Goncalo Inacio nel mirino del Milan. A gennaio il club rossonero, anche alla luce dell'infortunio di Matteo Gabbia, tornerà sul mercato e acquisterà un difensore che, secondo Matteo Moretto, potrebbe essere Raphael Le Guen. Il 20enne del Brest, ha un contratto valido fino al 2029 e ha dalla sua un costo decisamente più accessibile rispetto al calciatore di proprietà dello Sporting CP.

Il Milan ha perso Gabbia per 4-5 mesi

Il difensore ha riportato una lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo e oggi ha scritto un pensiero sui social: "Oggi è davvero difficile. Sono davvero dispiaciuto di non poter aiutare la squadra in questo momento della stagione molto importante. Farò tutto il possibile per tornare al meglio possibile e il prima possibile al fianco dei miei compagni, con la maglia RossoNera addosso. Un Grazie alla mia famiglia, società, staff e ai miei compagni per essermi vicini. Grazie ovviamente anche a tutti voi tifosi che siete sempre presenti e al nostro fianco. Ci vediamo presto a San Siro !!! Forza Milan SEMPRE".