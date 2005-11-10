Chi è Le Guen, il nuovo obiettivo del Milan: 20 giorni fa si è fratturato il perone

Raphael Le Guen è il nome nuovo per la difesa del Milan. Il difensore centrale di proprietà del Brest ha già collezionato 5 presenze Ligue 1 in questo avvio di stagione ed è uno dei talenti su cui il club francese punta per il futuro, visto che è un prodotto del settore giovanile e vale già, almeno secondo Transfermarkt, 15 milioni di euro. La sua crescita insomma è appena iniziata, anche se la frattura del perone che ha riportato lo scorso 24 settembre preoccupa un po'.

Chi è Le Guen

Il classe 2006 è il più piccolo di 3 fratelli ed è cresciuto calcisticamente nello Châteaulin FC, salvo poi entrare nel vivaio del Brest a soli 13 anni. Ogni stagione ha scalato una categoria e nel 2025-2026 si è misurato con lo Championnat National 2, il quinto livello del calcio francese. La società però ha sempre creduto in lui e lo ha fatto esordire con i in Ligue 1 da 18enne.

Con Laucher è diventato uno dei difensori titolari, ma la curiosità è che da piccolo faceva l'attaccante. Il merito del cambio di ruolo è di Marzin, che approfittò dei suoi 196 centimetri e lo rese solido nei duelli e implacabile nel gioco aereo. Leader nato, è stato blindato fino al 2029 con un lungo contratto che lo rende ancora più prezioso per il Brest, ma che non basterà a far desistere il Milan dal tentativo di acquistarlo.