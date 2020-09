Milan, filo diretto con la Fiorentina per Chiesa. Prima però deve uscire Paquetà

Il Milan continua a monitorare la situazione legata a Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Fiorentina nelle prossime tre settimane. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport prima però di provare l'affondo decisivo per il classe 1997, i rossoneri dovranno cedere Paquetà e Krunic, visto che l’extra budget per l’attaccante in questa fase non viene considerato strategico.

La valutazione - Il prezzo del talento italiano è calato molto nelle ultime settimane, passando da 60 a 40 milioni di euro e visto che a Iachini fa gola un trequartista il figlio d'arte, relegato a esterno a tutta fascia, potrebbe spiccare il volo. Magari con condizioni economiche flessibili, a cominciare dal prezzo. I contatti tra le parti andranno avanti, in attesa che possa arrivare la svolta nella trattativa.