Milan, focus sul difensore centrale. Il punto su Gonçalo Inacio, Reggiani e Tiago Gabriel

Obiettivo un difensore. Il Milan è già al lavoro per gennaio. Il nuovo ds Krosche dovrà infatti pensare a questo reparto, dove un innesto serve in maniera necessaria. Un’operazione che i rossoneri avrebbero voluto già concludere in estate senza riuscirci. Le valutazioni sono già iniziate da tempo e al momento ci sono tre opzioni molto concrete. La prima porta a Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona. Affare tutto in salita anche a causa della richiesta della società portoghese, che si aggira sui 35-40 milioni di euro.

Un altro profilo che piace molto è quello di Luca Reggiani, in forza al Borussia Dortmund e con un passato al Sassuolo. Un ragazzo molto interessante con tanti margini di miglioramento. E poi c’è Tiago Gabriel. Il centrale del Lecce ha fatto passi da gigante ed è diventato un uomo mercato. Il Milan nell’ultima sessione si è fatto avanti con un’offerta che però non ha convinto la società del presidente Sticchi Damiani. Il giocatore, tra l’altro, ha anche allungato il suo contratto fino al 2030. La società rossonera potrebbe tornare alla carica, anche se dovrà battere la concorrenza della Fiorentina.

Il Milan guarda anche al centrocampo

I pensieri vanno anche alla prossima stagione, quando ci sarà bisogno di un centrocampista visto il probabile addio di Luka Modric. Il Milan ha già cominciato a sondare il terreno. Piace molto Alex Scott del Bournemouth, che in Premier League sta impressionando un po’ tutti: Arsenal e Chelsea sono già sulle sue tracce. Attenzione anche a Yasin Ayari del Brighton, giocatore molto duttile che può ricoprire il ruolo di mediano ma anche, all’occorrenza, di trequartista. Lo svedese ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, anche se la società inglese può allungare unilateralmente fino al 2028. Da non sottovalutare, infine, Adem Zorgane, algerino dell’Union-Saint Gilloise.