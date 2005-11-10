Il Milan si prepara a intervenire con decisione sul mercato di gennaio. Come? Colmando una lacuna rimasta aperta negli ultimi giorni della sessione estiva, quando il club rossonero ha ripiegato sul reintegro di Fikayo Tomori. La nuova dirigenza rossonera, con proprietario Gerry Cardinale, neo direttore generale Fontanella-Khan e il futuro Head of Football Markus Krosche, vuole accontentare Ruben Amorim con un pallino fisso: Gonçalo Inacio, capitano dello Sporting Lisbona allenato per 186 partite: nessun calciatore ha mai collezionato tante presenze sotto la guida dell'allenatore portoghese quanto il centrale classe 2001.

Perché lui

Dopo il muro eretto in estate dai lusitani, reduci dalla cessione di Ousmane Diomande al Nottingham Forest, lo scenario a gennaio potrebbe cambiare di fronte a un'offerta da almeno 40 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere dello Sport: a favorire l'assalto del Milan la volontà dello stesso Inacio, desideroso del salto in un top club europeo per consolidare il proprio posto da titolare nel Portogallo, trovando in rossonero un ambiente ideale e la stima incondizionata del suo mentore in panchina.

A fine stagione

In estate poi l'obiettivo è inserire almeno altre due pedine di livello. Tra i profili monitorati per giugno spicca la suggestione legata a Virgil van Dijk, centrale classe 1991 in scadenza di contratto con il Liverpool che stuzzica fortemente le ambizioni di Cardinale. In Italia gli scout rossoneri stanno seguendo con grande attenzione la crescita di Gabriele Calvani: il difensore classe 2004 si sta mettendo in luce con il Frosinone fino a sfiorare la chiamata in Nazionale e rappresenta un investimento sostenibile da circa 10 milioni di euro per completare il restyling difensivo.