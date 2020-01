Secondo quanto rivelato da Le10sport.com il Milan avrebbe messo gli occhi su un talentino francese per il futuro. Si tratta del classe 2002 Eduardo Camavinga del Rennes, inserito dal CIES fra i 10 under 20 più costosi al mondo con una valutazione di 47,6 milioni di euro.

Un’idea che si potrebbe concretizzare, secondo il portale francese, solo qualora in casa Milan ci fosse un cambio di proprietà con l’arrivo dell’uomo d’affari Bernard Arnault che nelle ultime settimane è stato più volte accostato al club rossonero e che starebbe già programmando le mosse per rinforzare la squadra qualora l’operazione, da quasi un miliardo di euro, dovesse andare in porto.