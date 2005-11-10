Milan, Jashari: "Serata da dimenticare ma dobbiamo imparare da questa esperienza"

Sconfitta pesante per il Milan. La squadra di Ruben Amorim è stato battuta per 3-0 dal Bournemouth nel terzo turno della "fase campionato" di Europa League Al termine del match Ardon Jashari ha commentato in zona mista:

"Ora la partita è finita - riportano i colleghi di Milannews.it - abbiamo perso ed è una serata da dimenticare per tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo imparare da questa esperienza e capire cos’è successo. Abbiamo giocato contro una squadra inglese, le cose sono state diverse dal solito ed è stata molto complicata".

Il centrocampista rossonero ha poi analizzato cosa è mancato nella trasferta inglese: È mancata la mentalità giusta per essere sul pezzo dal primo secondo e per essere pronti a combattere. Non voglio dire che non eravamo pronti, ma nei primi duelli loro sono andati più forti e dopo il primo rigore è stato difficile perché nessuno se lo aspettava. E dopo il 2-0 con il cartellino rosso, eravamo al ventesimo, tornare in gara era difficile. Il Bournemouth è stato difficile da affrontare, soprattutto con uno in meno".