Milan, Krosche si è dimesso dall'Eintracht: nuovi contatti, ecco il ruolo che può avere

Torna in auge il nome di Markus Krosche per il Milan. La scorsa estate il tedesco era stato accostato ai rossoneri ed aveva raggiunto un'intesa, ma poi non se ne era fatto nulla. Come riporta Fabrizio Romano però, in seguito alle dimissioni rassegnate oggi - con effetto immediato - all'Eintracht Francoforte, sono ripresi i contatti fra il Milan e Krosche.

Il ruolo che avrebbe al Milan e i nuovi contatti

L'intesa dal punto di vista economico, riporta Romano, c'è già da diversi mesi. Ora le parti però si stanno avvicinando anche per raggiungere un'intesa totale anche in merito all’organizzazione del lavoro all’interno della struttura del club rossonero. Qualora dovesse essere raggiunta l'intesa totale, al Milan il dirigente avrebbe il ruolo di Head of Football.

Krosche, ufficiali le dimissioni dall'Eintracht

Questo il comunicato dell'Eintracht: "Il consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Frankfurt Fußball esonera Markus Krosche su sua richiesta. Markus Krösche ha chiesto al presidente del consiglio di sorveglianza dell'Eintracht Frankfurt Fußball AG, Mathias Beck, di esonerarlo dai suoi compiti di direttore sportivo con effetto immediato. Il consiglio di sorveglianza si è riunito in una riunione straordinaria il 18 Ottobre 2026 ha accettato questo desiderio e ha approvato all'unanimità la scelta".