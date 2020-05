Milan, le due possibili strade che porteranno all'addio di Maldini

Nonostante la frase rilasciata ieri nel corso della puntata di "Che tempo che fa" condotta da Fabio Fazio, il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini non ha futuro nei quadri dirigenziali rossoneri. Adesso ci sono due strade che potrebbero essere intraprese per l'addio al club che lo ha trasformato in una vera e propria bandiera: la prima è quella di una risoluzione consensuale con accordo economico per l'addio dopo due anni di collaborazione; la seconda porta alle dimissioni a fine stagione come fatto l'anno precedente da Gattuso. In ogni caso, una conferma è praticamente impossibile, visto quanto successo di recente, dall'addio dell'amico Boban fino allo scontro a distanza con Rangnick. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.