Milan, Marco Giampaolo ha chiesto la buonuscita. Poi firmerà con il Torino

Marco Giampaolo è pronto a diventare il nuovo allenatore del Torino. Nella serata di ieri il ds Vagnati ha confermato che è lui la prima scelta per la panchina e dopo il match contro il Bologna Moreno Longo ha annunciato la fine della sua avventura da allenatore granata.

Adesso il Torino stringe per il manager di Bellinzona, che è ancora sotto contratto col Milan. Come riporta 'MilanNews', Giampaolo per rescindere ha chiesto al club rossonero una buonuscita, un accordo per poi firmare col Toro.