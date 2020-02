vedi letture

Milan, Musacchio resta negli spogliatoi dopo il problema al polpaccio e il mancato ingresso

Mateo Musacchio non è rientrato sul terreno di gioco e quindi non si accomoderà in panchina. Il difensore, richiamato da Pioli al termine della prima frazione per prendere il posto dell'infortunato Simon Kjaer, ha declinato l'invito del suo allenatore, adducendo come motivazione un problema al polpaccio. A riportarlo è Sky Sport.