Milan, Musah: "Affrontare l'Atalanta è sempre bello, ci saranno duelli e intensità"

Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Atalanta. Il centrocampista rossonero, che oggi torna titolare, si aspetta una gara particolarmente combattuta contro la formazione nerazzurra: "Sarà una bella partita, affrontare l'Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli".

Musah e il curioso legame con Cisse

Spazio anche a un curioso retroscena che riguarda Musah e Cisse, accomunati da un passato veneto al Giorgione. Il centrocampista del Milan ha raccontato come i due ricordino ancora quell'esperienza: "A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto".