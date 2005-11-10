Milan, Musah: "Affrontare l'Atalanta è sempre bello, ci saranno duelli e intensità"
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 17:56Serie A
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18.10.2026 17:56Serie A
Il centrocampista rossonero ritrova una maglia dal primo minuto e presenta la sfida di San Siro contro l'Atalanta.
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Yunus Musah ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Milan-Atalanta. Il centrocampista rossonero, che oggi torna titolare, si aspetta una gara particolarmente combattuta contro la formazione nerazzurra: "Sarà una bella partita, affrontare l'Atalanta è sempre bello. Ci attendiamo tanta corsa, tanta intensità e tanti duelli".
Musah e il curioso legame con Cisse
Spazio anche a un curioso retroscena che riguarda Musah e Cisse, accomunati da un passato veneto al Giorgione. Il centrocampista del Milan ha raccontato come i due ricordino ancora quell'esperienza: "A volte ne parliamo, il mondo è piccolo e ci siamo incontrati qua al Milan. Bello avere due giocatori che vengono da un paesetto".
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