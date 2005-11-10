Premiato a Castelfranco veneto dove è cresciuto nel Giorgione, il centrocampista del Milan,Yunus Musah si racconta in un'intervista a Quotidiano Sportivo: "Sensazione bellissima. Sono rimasto qui fino all'età di dieci anni. Un periodo meraviglioso, con tanti compagni ora diventati grandi e con i quali l'amicizia vera è rimasta. Spesso li invito a San Siro a vedere le nostre partite e ricordiamo iprimi calci al pallone nei campetti. Poi il Giorgione, la società di Castelfranco dove siamo cresciuti".

Tra passato e USA

Il passato non si cancella, come ricorda il 23enne statunitense: "Mi hanno tesserato quando avevo sei anni, ricordo i tornei e la felicità di giocare tutti insieme. All'inizio ho fatto anche il portiere. Avevo la fame giusta, volevo diventare un calciatore e ci sono riuscito". Il giocatore del Milan ha poi spiegato la scelta di rappresentare la maglia degli USA nonostante potesse scegliere tra Ghana, Inghilterra e Italia anche: "Gli Stati Uniti sono arrivati prima", ha spiegato sorridendo. "E sono contento di questa scelta ma anche la maglia azzurra cosi carica di prestigio mi avrebbe reso orgoglioso".

Ruben Amorim

Poi Musah ha aggiunto: "L'Italia per me rappresenta tanto e infatti sono voluto tornare in una grande società come il Milan perché mi sento adatto al vostro calcio. Tra Inghilterra, Spagna e Stati Uniti ho imparato come si gioca in tante realtà diverse e questo è un grande percorso di crescita. Ce lo diciamo anche in Nazionale quando ci ritroviamo perché molti di noi hanno esperienze in Paesi differenti. Questa è un po' la nostra forza". Infine, un accenno al rapporto con Ruben Amorim al Milan: "Eccellente, siamo un bel gruppo. Lui comunica in inglese e io non ho problemi ma la lingua la stanno imparando tutti. Mi adatto a più ruoli e ora è fondamentale conquistare la qualificazione per la Champions e risalire in Europa League".