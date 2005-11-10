Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha scelto di giocare per gli USA dopo aver rifiutato la possibilità di rappresentare Ghana, Inghilterra e Italia. "Anche la maglia azzurra così carica di prestigio mi avrebbe reso orgoglioso", ma alla fine "gli Stati Uniti sono arrivati prima". Poi ha proseguito nell'intervista al Quotidiano Sportivo: "L'Italia per me rappresenta tanto e infatti sono voluto tornare in una grande società come il Milan perché mi sento adatto al vostro calcio".

Tra Pulisic e Cisse

Dentro lo spogliatoio rossonero c'è un giocatore su tutti che lo impressiona maggiormente: "Sicuramente Christian Pulisic, un top player moderno e universale", lo ha riempito di elogi il giocatore di 23 anni. "È veramente la nostra arma in più sia nel Milan che nella Nazionale statunitense". Con un altro compagno di squadra invece condivide una parte incredibile del suo passato, al Giorgione di Castelfranco veneto e si tratta di Alphadjo Cisse. "Non ci siamo incrociati perché lui è più giovane, ma parliamo tanto di Castelfranco e dei nostri ricordi di bambini", ha svelato Musah.

Nostalgia di casa

"È incredibile il fatto che siamo cresciuti entrambi nella provincia trevigiana, in una realtà piccola a livello calcistico. Ma è stato fondamentale. Ci hanno dato le basi come calciatori ma anche la cultura del rispetto di valori importanti che servono ai bambini che praticano sport. Quando torno in Veneto rivedo ogni luogo legato a un ricordo e c'è parecchia nostalgia", ha confidato il centrocampista rossonero. "Mi ripassano davanti le immagini di tanti giorni felici. Ma c'è anche l'orgoglio di aver fatto una scalata importante che devo proseguire".