Milan, Musah: "Contento del mio momento, bisogna aggiustare piccoli dettagli"
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Marco Pieracci
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Oggi alle 17:26Serie A
autore Marco Pieracci
18.10.2026 17:26Serie A
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Yunus Musah, centrocampista del Milan, è stato intervistato da Sky Sport, prima della gara casalinga contro l'Atalanta: "Ho avuto altri momenti nei quali sono stato protagonista, sono contento del momento. Ci aspetta una grande partita, dobbiamo affrontarla con la massima attenzione. Stiamo giocando bene, dobbiamo solo aggiustare dei piccoli dettagli e continuare sulla stessa linea di Salisburgo".
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