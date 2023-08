Milan, Musah non vede l'ora di iniziare: "Credo mi farà male la bocca per quanto sto sorridendo"

Yunus Musah è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista, nella giornata di ieri, ha firmato a Casa Milan il contratto che lo lega fino al 2028 con i rossoneri. L'accordo tra Milan e Valencia è stato trovato sulla base di 20 milioni di euro più uno di bonus. E' l'ottavo colpo di mercato per i rossoneri dopo gli arrivi di Romero, Sportiello, Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Reijnders e Chukwueze.

"Tornare in Italia esperienza bellissima". Arrivano puntuali le prime parole del calciatore ai canali ufficiali del club rossonero: "Sono molto felice, credo mi farà male la bocca per quanto sto sorridendo. Non so cosa dire, ma voglio ringraziare tutti. Mi servirà un momento per capire bene cosa è successo, ma sono molto felice. Avere rapporto con tutti i compagni di squadra mi aiuterà a capire persone e culture diverse, è qualcosa che aiuta nella vita. Ho l'opportunità di tornare qui in Italia. Ci ho già vissuto, è bellissimo vivere questa esperienza. Il numero 80? Era disponibile, ricordavo che l'avesse utilizzato Ronaldinho e indossare la maglia numero 80 sarà molto speciale".

Il classe 2002, che è anche in possesso del passaporto del nostro Paese, ha infatti vissuto a Castelfranco Veneto fino all'età di 10 anni e da bambino ha iniziato a giocare nel Giorgione. Adesso, per lui, la nuova avventura con il Milan.