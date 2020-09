Milan, nel casting per la difesa del Milan c'è anche Djimsiti: contatti con l'entourage

Nel casting per la difesa del Milan c'è anche Blerim Djimsiti. Come raccolto da TMW, in queste ore l'entourage del difensore di proprietà dell'Atalanta avrebbe ricevuto sondaggi tanto dei rossoneri quanto dell'Ajax, non escludendo una partenza del nazionale albanese classe '93. Djimsiti, intanto, è stato regolarmente convocato da mister Gasperini per la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio.