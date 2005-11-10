Milan, più ottimismo per Gila. Cautela su Rabiot e Moreira: il punto verso il derby

Il Milan valuta giorno per giorno i suoi infortunati. Il recupero lampo di Goncalo Ramos dà indicazioni chiare in tal senso: anche i nuovi indisponibili rossoneri sono infatti vittime di infortuni da sovraccarico, non vere e proprie lesioni.

Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira salteranno tutti e tre la gara di domani in casa dell’Udinese, ma il futuro è da monitorare con attenzione. Certo, il turno infrasettimanale - dopo la gara di domani sera, il Milan tornerà in campo a San Siro mercoledì pomeriggio con il Bologna - fa sì che tutti e tre salteranno almeno due partite. Ma i fari sono tutti puntati sulla terza.

Sabato sera alle 20.45, infatti, a San Siro ci sarà il derby Milan-Inter, e l’attenzione è tutta su quella partita. In tal senso, dei tre è Gila quello su cui trapela più ottimismo, dato che si tratta di un problemino alla caviglia. Per Rabiot e Moreira si parla invece di affaticamenti al polpaccio e al flessore, ragion per cui serve maggiore cautela, senza per questo escludere un loro recupero per la sfida all’Inter.