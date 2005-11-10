Milan, tra poco le parole di Amorim al termine della sfida col Sassuolo

Live TMW
Milan, tra poco le parole di Amorim al termine della sfida col SassuoloLive TMW
autore
Antonio Parrotto
Antonio Parrotto
Oggi alle 20:10Serie A
autore Antonio Parrotto
11.10.2026 20:10Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa di Ruben Amorim, allenatore del Milan, al termine della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
17.15 - Al termine di Sassuolo-Milan c'è spazio per le parole. Conferenza stampa post-partita per Ruben Amorim, allenatore dei rossoneri, che interviene dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il match odierno contro i neroverdi. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.
Articoli correlati
Milan, Amorim: "Dovevamo uccidere la partita, non si può prendere un gol così"
Sassuolo, Thorstvedt: "Voglio segnare più gol, la posizione avanzata mi piace"
Sassuolo-Milan 1-1, Van der Brempt: "Abbiamo giocato bene e ci sono margini per crescere"
Sassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto. Gol annullato a Thorstvedt? Perché non ha lasciato correre?"
Altre notizie Serie A
Oggi
20:56 Serie A
Lazio, Gattuso rivela: "Oggi volevo far giocare dal primo minuto Doekhi e Diogo Leite"
20:41 Serie A
Al Milan non basta Rabiot. Il francese: "Due punti persi, non si può prendere gol da corner"
20:40 Serie A
Sassuolo-Milan 1-1, Van der Brempt: "Abbiamo giocato bene e ci sono margini per crescere"
20:37 Serie A
Milan fermato dal Sassuolo, amaro Amorim: "Dopo il vantaggio dovevamo controllare meglio"
20:36 Serie ALive TMW
Live TMWSassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto. Gol annullato a Thorstvedt? Perché non ha lasciato correre?"