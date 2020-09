Milan, passo in avanti per il ritorno di Bakayoko: accordo quasi totale con il Chelsea

Un piccolo passo in avanti. Il Milan è un po' più vicino a Tiémoué Bakayoko dopo aver trovato una sostanziale intesa per un prestito a circa 3,5 milioni di euro, ma bisognerà raggiungere un accordo anche per la cifra da fissare per il diritto di riscatto: si ragiona su 30 milioni e le parti concordano, ma il club rossonero vorrebbe che in questa quota siano compresi anche i bonus, tra i 3 e i 5 milioni di euro. Inoltre andrà sistemato anche il nodo ingaggio: la prima stagione sarà di 3 milioni e il centrocampista l'ha accettato, ma se sarà riscattato, poi, vorrebbe qualcosa in più. A riportarlo è il Corriere dello Sport.