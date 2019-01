© foto di Acero

Il nome nuovo per il Milan è quello di Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid oggi di proprietà del Dalian Yifang. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il club rossonero potrebbe tentare il colpo nel corso dei prossimi giorni, come alternativa a Manolo Gabbiadini del Southampton. Difficile invece arrivare a Rodrigo De Paul: l'Udinese non vuole cedere il calciatore a gennaio.