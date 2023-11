Milan, Pioli: "Calciatori sanno che serve uno sforzo eccezionale, ci siamo preparati"

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro il PSG. "Sulla spinta e la passione dei nostri tifosi non ci sono dubbi, servirà una prestazione vibrante. Ho cercato di mettere in campo un centrocampo con caratteristiche che si combinano bene. Sanno che ci vuole uno sforzo eccezionale, ci siamo preparati per questo".

Incontro Ibrahimovic-Cardinale, sta tornando?

"Lo sento, so che fa il tifo per noi e poi vedremo".

Torna Calabria, ha in mente qualcosa per Mbappé?

"Dobbiamo concedergli meno uno contro uno possibili, sporcare i palloni e raddoppiare per aiutare Calabria".