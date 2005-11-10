Milan in Portogallo da Amorim per il mercato, sul tavolo anche il futuro di Modric. Le ultime

Alla vigilia dal giorno che sancirà il via ai prossimi due mesi di mercato, Gerry Cardinale si è recato a Lisbona per un summit di mercato con il neo tecnico del Milan Ruben Amorim. Il numero uno di Red Bird è più che mai operativo e, dopo aver accontentato il suo allenatore e aver chiuso Goncalo Ramos, adesso è pronto ad affrontare anche un altro importante capitolo, quello relativo al futuro di Luka Modric.

Come riferito da MilanNews.it, negli ultimi giorni il fuoriclasse croato ha già avuto modo di parlare con Amorim, ribadendogli quanto al momento il suo focus sia totalmente sulla Nazionale e sul Mondiale, soltanto alla fine si potrà capire ciò che ne sarà della sua carriera.

Innanzitutto Modric dovrà decidere o meno se continuare con il calcio, una volta appurato questo per lui si apre un bivio: restare al Milan o cambiare squadra (probabilmente tornare al Real Madrid). Come detto, però, prima c'è una Coppa del Mondo da giocare e un sedicesimo che lo metterà di fronte al Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao.