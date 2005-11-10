Milan, Rabiot è ancora più determinante: si parla del rinnovo fino al 2030

Anche con Ruben Amorim il Milan viaggia nel segno di Adrien Rabiot. Se ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme, in Europa League il francese ha partecipato attivamente ai tre gol del giovane Alphadjo Cisse, cui ha servito l'assist per la terza rete, ma per il quale ha anche avviato le prime due azioni che hanno portato alle prime due marcature.

Rabiot ancora più determinante

In totale, nelle prime otto partite stagionali, tra campionato ed Europa, ha confezionato già tre gol e tre assist, numeri che fanno di lui un giocatore ancora più determinante e costante a questo punto del percorso rispetto alla versione vista con il mentore Allegri. Il tutto dopo che in estate c'è stato qualche chiarimento con il club, quando Rabiot ha deciso di restare e dare il massimo per i colori rossoneri.

Si parla del rinnovo fra Rabiot e il Milan: i dettagli e i tempi

Come riporta il Corriere dello Sport ora sono in ballo discussioni per il rinnovo del contratto fino al 2030 e la società conta di firmare il prolungamento entro la fine del 2026. Secondo il quotidiano, I primi contatti con la madre del giocatore sono già avvenuti, il pressing del club è totale e dopo la firma di Pavlovic, avvenuta in settimana, dovrebbe arrivare anche quella del francese.