Milan, Romagnoli: "Ripartiamo da qui, abbiamo fatto una grande partita"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il match perso contro la Juventus, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Dispiace per la sconfitta perché abbiamo fatto una grande partita. Non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto. Stasera eravamo messi bene in campo. E' stata una bella partita, dobbiamo continuare così".

La difesa a tre?: "Non so se giocheremo a tre o meno. È una domanda da fare al mister, noi facciamo quello che dice lui".

Il campionato?: "Questa gara con la Juventus, nonostante la sconfitta, è una partita che ci può dare fiducia. Dobbiamo ripartire da qui".